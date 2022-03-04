В России заблокирован Facebook

Социальная сеть Facebook, в ответ на ограничение доступа к российским СМИ, был заблокирован по требованию Роскомнадзора (РКН), – сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает РКН, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ со стороны соцсети.

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов Лента.ру и Газета.ру, – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство напоминает, что подобные ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Ранее Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД признала Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан России из-за ограничения официальных аккаунтов российских СМИ.

Москва, Иван Бабурин

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