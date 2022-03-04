Киев заочно арестовал Никиту Михалкова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в пятницу, 4 марта, заявила, что суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность», – сообщает РИА Новости.

На своей странице в Facebook Венедиктова написала: «Никита Сергеевич Михалков... украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому».

По словам украинского генпрокурора, Михалков может быть задержан «при пересечении границы практически любого цивилизованного государства» и, что уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

Украинское издание Страна.ua сообщает, что служба безопасности Украины подозревает российского режиссера в посягательстве на территориальную целостность страны «из-за его высказываний в поддержку войны».

Киев, Иван Бабурин

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