В Израиле ранены более двух десятков палестинцев

В деревнях Бейта и Бейт-Даджан в провинции Наблус на Западном берегу реки Иордан в пятницу, 4 марта, во время еженедельных акций протеста против израильского захвата земель получили ранения около 26 палестинских демонстрантов, – сообщает агентство WAFA со ссылкой на источники в медучреждениях.

В результате обстрела израильской армией в Бейт-Даджане пулями с резиновым покрытием получили ранения 20 палестинских демонстрантов. В результате трое из них были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте, – сообщает Палестинский Красный Полумесяц.

Еще шестеро протестующих получили ранения от обрезиненных пуль в деревне Бейта. При этом многие из протестующих были отравлены слезоточивым газом.

Отмечается, что в течение почти 10 месяцев палестинцы из Бейты и соседних деревень почти ежедневно проводят акции протеста против строительства Израилем поселения Эвайтар на горе Джебель-Сабих, примыкающей к палестинской деревне.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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