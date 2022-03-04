Bloomberg и CNN прекращают свою деятельность в России

Американское агентство Bloomberg и телекомпания CNN в субботу, 5 марта, сообщили, что приостанавливают работу своих журналистов и вещание в России, – сообщают СМИ.

В агентстве сообщили, что приостанавливают свою деятельность на территории России из-за подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвэйт заявил: «Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России».

Кроме Bloomberg о прекращении вещания в России заявила и американская телекомпания CNN.

В заявлении телекомпании говорится: «CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги».

Следует отметить, что CNN и Bloomberg последовали примеру целого ряда западных СМИ, которые приостанавливают свою деятельность в России и отзывают сотрудников из-за нового закона об уголовной ответственности за распространение информационных фальшивок о действиях российских вооруженных сил.

Москва, Иван Бабурин

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