На Алтае вооруженные автоматом подростки совершили ограбление

В Алтайском крае подростки, угрожая автоматом, ограбили двух мужчин. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Бийске. Двое 17-летних подростков вооружились электропневматическим автоматом, похитили имущество на сумму около двух тысяч рублей и скрылись.

Правоохранители установили личности подозреваемых. В ходе следствия они полностью признали вину в содеянном.

Теперь юношам грозит до десяти лет лишения свободы за «групповой разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»