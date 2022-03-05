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Суббота, 5 марта 2022, 09:59 мск

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В Новосибирске расследуют смертельное отравление ребенка

Новосибирские следователи начали проверку в связи со смертью 12-летнего мальчика в результате отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Подростка нашли мертвым у себя дома. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве.

Следователями изъяты образца вещества, которым отравился школьник, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, говорится в сообщении.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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