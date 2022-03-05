В Приморье арестовали призывавшего к экстремизму украинца

Правоохранители во Владивостоке сняли с судна украинского моряка за призывы к экстремизму. Суд арестовал подозреваемого на время следствия.

Уроженец Херсон, 1997 года рождения, был частью экипажа МSC RICARDA. Судно стояло в порту с 27 февраля по 4 марта, и за это время моряк опубликовал в соцсети несколько записей с запрещенным содержанием.

«Вадима Игнашова задержали за совершенно конкретное правонарушение – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он это делал в социальных сетях. Идет процесс выяснения всех обстоятельств», – рассказал председатель первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский.

Он встретился с задержанным и пояснил, что жалоб на содержание у моряка нет. Украинец сказал, что его нормально кормят, хорошо обращаются. Под стражей задержанный пробудет еще два месяца.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ, ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказал источник «Интерфаксу».

Владивосток, Наталья Рязанова

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