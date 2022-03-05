На руднике в Якутии погиб рабочий

На руднике в Якутии произошло отслоение породы. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в шахте рудника горнодобывающей компании, расположенной в 270 км от поселка Хандыга Томпонского района. Во время проведения технических работ обвалился грунт.

Один горнорабочий получил тяжелую травму и скончался на месте ЧП, второй работник был госпитализирован с переломами ног.

По факту гибели человека на предприятии проводится процессуальная проверка. На место выехали следователи и эксперты-криминалисты.

Якутск, Зоя Осколкова

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