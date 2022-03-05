российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 марта 2022, 13:44 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На руднике в Якутии погиб рабочий

На руднике в Якутии произошло отслоение породы. В результате один человек погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в шахте рудника горнодобывающей компании, расположенной в 270 км от поселка Хандыга Томпонского района. Во время проведения технических работ обвалился грунт.

Один горнорабочий получил тяжелую травму и скончался на месте ЧП, второй работник был госпитализирован с переломами ног.

По факту гибели человека на предприятии проводится процессуальная проверка. На место выехали следователи и эксперты-криминалисты.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,