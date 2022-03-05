В небе над Белгородом прогремел взрыв

Пресс-служба администрации Белгорода в субботу, 5 марта, сообщает, что яркая вспышка в небе над городом и громкий хлопок стали причиной беспокойства горожан в субботу вечером.

Глава администрации Белгорода Антон Иванов побывал на месте взрыва, который произошел вечером 5 марта. После этого в Telegram-канале мэрии города было размещено видеообращение белгородского мэра, в котом он рассказал об обстановке на месте происшествия на текущей момент.

«Сегодня около 19:30 в службу 112 поступили сообщения от горожан, что в районе улицы Везельской в Белгороде они видели вспышку и слышали громкий хлопок. На месте происшествия продолжают работать спецслужбы, ведутся следственные мероприятия, причины устанавливаются», – сообщил глава Белгорода.

По словам Иванова, пострадавших нет, «безопасности горожан ничего не угрожает, завтра повреждения устранят».

«В одном из домов на улице Везельская есть незначительные повреждения пластиковой обшивки кровли, выбито стекло в деревянной раме», – говорится в сообщении мэрии.

Следует напомнить, что у границы с Украиной с начала российской военной операции в результате обстрелов были повреждены семь домов жителей Белгорода. Жертв нет. В СК РФ ранее сообщали, что были ранены двое взрослых и один ребенок. По факту обстрелов СКР возбудил уголовное дело о «покушении на убийство общеопасным способом».

Белгород, Иван Бабурин

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