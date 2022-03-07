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Понедельник, 7 марта 2022, 10:17 мск

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Украина нанесла удар по Луганской нефтебазе

Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в понедельник, 7 марта, заявил, что Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, – сообщает РИА Новости.

В своем Telegram-канале Мирошник написал: «Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Луганской нефтебазе. Прилёт из чего-то тяжелого, возможно, «Точка-У», в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя».

Сообщается, что ЧП произошло в 6:55 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв было хорошо слышно в центре города.

«После взрыва на нефтебазе начался пожар», – рассказали очевидцы.

Луганск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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