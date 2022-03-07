Ворота посольства России в Ирландии протаранил грузовик

Пресс-секретарь посольства России в Ирландии Никита Исакин сообщил, что грузовик протаранил ворота посольства РФ в столице Ирландии Дублине, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент с грузовиком, протаранившим ворота посольства России, произошел в присутствии ирландской полиции, которая бездействовала. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция проводит расследование произошедшего.

Пресс-секретарь российского посольства рассказал следующее: «7 марта 2022 года в 13:30 к воротам посольства подъехал большой грузовик, отъехал назад и полностью снес ворота посольства. Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения».

Исакин также подчеркнул, что ведомство решительно осуждает этот «преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии», нарушающий статью 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Посольство находится в контакте с Министерством иностранных дел Ирландии, требуя от властей Ирландии принять всесторонние меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей», – добавил официальный представитель посольства РФ в Ирландии.

Напомним, что это не первый инцидент, связанный с российскими дипмиссиями за рубежом.

В ночь на 7 марта произошла атака на здание Россотрудничества в Париже, в здание бросили бутылку с горючей жидкостью, она «не долетела до цели», попав в забор. В результате инцидента никто не пострадал. По этому поводу посольство России направило ноту в Министерство иностранных дел Франции.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил о подброшенном на территорию посольства взрывном устройстве. Также, он рассказал, что ему и его коллегам поступали угрозы физической расправы и письма с белым порошком.

Дублин, Иван Бабурин

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