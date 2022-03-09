Турист погиб под снежной лавиной в Бурятии

Группа туристов попала под снежную лавину на перевале Пушкина Окинского района в Бурятии. Один человек погиб, сообщили в республиканском главке МЧС.

Происшествие случилось около 21:30 по местному времени 8 марта. Уцелевшие туристы связались со службой спасения.

«Поступила информация о том, что на перевале Пушкина под сход снежных масс попала туристская группа. По информации Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, один человек погиб», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что туристы не зарегистрировали свой маршрут в МЧС. Спасатели уточняют число человек в группе и место нахождения туристов.

Ведомство предупредило, что в ночь на 10 марта республику накроет циклон с ветром до 24 м/с, сильными снегопадами и резким похолоданием. Уже днем 9 марта опасными для прохождения станут туристические маршруты в Северобайкальске, Баргузинском, Кабанском, Курумканском, Прибайкальском, Окинском, Тункинском и Северо-Байкальском районах.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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