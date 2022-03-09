Российские моряки просят помощи в возвращении на родину

Экипаж застрявшего в южнокорейском порту российского судна «Арго» просит помочь вернуться на родину. Об этом сообщили в Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков.

Рыболовное судно приписано к порту Корсаков и принадлежит сахалинской компании, оно находится на рейде порта Пусан с 5 января. На его борту – 15 членов экипажа, они на протяжении нескольких месяцев не получали зарплату.

«Моряки просят помощи в получении долгов и репатриации. Профсоюз планирует связаться с инспекцией ITF (Международной федерации транспортников) в Пусане и российским консульством в Республике Корея», – рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

Сумма долга перед моряками составляет около двух миллионов рублей. «Есть проблемы со снабжением судна. Оно после ремонта стоит на рейде Пусана, вероятно, задержано. Ясности по ситуации нет, судовладелец экипажу не отвечает. Экипаж, по сути, брошен на рейде», – пояснил Суханов.

Сеул, Зоя Осколкова

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