В Нижнем Новгороде пьяный за рулем сбил шесть человек

В Нижнем Новгороде шесть пешеходов получили травмы по вине пьяного водителя. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее в местных СМИ появилось видео с места аварии. На кадрах автомобиль на большой скорости сбивает несколько человек, удар был такой силы, что люди буквально разлетелись в стороны.
По данным полиции, в результате ДТП две женщины и четверо мужчин получили различные травмы и были госпитализированы. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 7 лет.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
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