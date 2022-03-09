Кубанский гаишник сбил женщину и выкинул тело по дороге

В Краснодарском крае инспектор ДПС по дороге на работу сбил на своем автомобиле женщину и решил довезти ее до больницы, однако пострадавшая скончалась в машине полицейского. Тогда правоохранитель выбросил тело на обочине, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 3 марта. В тот день лейтенант полиции из станицы Павловская торопился на работу под дождем. Правоохранитель в какой-то момент не заметил женщину, которая шла по обочине, и сбил ее. Инспектор ДПС посадил пострадавшую в салон и решил отвезти ее в больницу. Однако по пути она скончалась. После смерти пассажирки сотрудник полиции решил избавиться от ее тела. Он выкинул труп на обочине и поехал на службу.

Тело женщины вскоре обнаружили, а правоохранителя задержали коллеги, тот во всем сознался. Сотрудник полиции отстранен от работы. «В ближайшем будущем его, вероятно, ждет уголовное дело», – пишет Baza.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»