У белорусского посольства в Италии произошел взрыв

МИД Белоруссии сообщает, что в ночь с 8 на 9 марта неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство на территории посольства республики в Италии, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии.

Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии сообщили следующее: «09.03.2022 в 04:03-04:05 утра неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства».

«В результате взрыва на территории посольства Белоруссии в Риме разбито стекло и повреждены объекты во дворе, пострадавших нет», – сообщили в МИД Белоруссии.

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»