Нацисты напали на энергообъекты ЧАЭС

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков на брифинге в среду заявил, что украинские нацисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, – сообщают СМИ.

Панков также сообщил, что российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.

«Украинские националисты пошли на очередную провокацию. Провокацию крайне опасную. Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания», – сказал зам. министра обороны РФ.

«В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов», – заявил Николай Панков.

В свою очередь, зам. министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что «очень важно отметить, что уже на данный момент белорусской стороной в оперативном режиме проработан вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от белорусской энергосистемы».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»