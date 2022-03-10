На заводе в Амурской области подрались около 50 рабочих

На заводе в Амурской области произошел конфликт, в котором оказались замешаны десятки сотрудников. Работники подрались из-за еды. Инцидент попал на видео.

Как сообщает телеграм-канал Baza, массовая драка произошла в столовой предприятия. По предварительной версии, женщина из Киргизии, раздававшая еду, якобы выделяла большие порции своим землякам. Приехавшим на заработки из Таджикистана это не понравилось.

На следующий день словесная перепалка переросла в потасовку, в результате которой пострадали несколько человек. Четверым пришлось обратиться за медицинской помощью.

Десятерых участников конфликта задержали. Зачинщикам драки грозит прекращение трудового договора и депортация на родину.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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