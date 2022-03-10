На Украине боевиками захвачено почти 30 православных храмов

На Украине вооруженными людьми захвачено более 27 храмов и монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), – сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил: «В эти дни действительно усилилось давление на УПЦ, более 27 храмов и монастырей захвачено вооруженными людьми. К счастью, никого не убили. Но угроза выглядит вполне реальной».

Источник в Московской патриархии, комментируя сообщение территориальной обороны ДНР о планирующемся убийстве украинскими националистами священников в селе Никольском Волновахского района, заявил, что в Русской православной церкви (РПЦ) считают угрозу в адрес клириков и монашествующих реальной.

Сообщается также, что ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что националисты планируют убить священнослужителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское.

Киев, Иван Бабурин

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