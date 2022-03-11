В Псковской области вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 попал в аварию в Псковской области. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло неподалеку от населенного пункта Переслегино. Вертолет принадлежит компании «Баркол». Воздушное судно проводило мониторинг состояния нефтепровода в Великолукском районе.

Во время посадки вертолет ударился о землю и завалился на бок. В результате машина получила значительные повреждения.

На борту находились четыре человека, один из них пострадал, остальных осматривают медики.

Причины произошедшего устанавливаются.

Псков, Зоя Осколкова

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