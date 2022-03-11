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Пятница, 11 марта 2022, 19:38 мск

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В Харькове боевики взорвали корпус физико-технического института

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в пятницу, 11 марта, заявил, что в Харькове боевики теробороны взорвали корпус физико-технического института, – сообщают СМИ.

Мизинцев, в частности, сказал: «Очередная провокация националистов зафиксирована в Харькове, где с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевиками батальонов территориальной обороны на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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