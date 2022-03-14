Мужчина обворовывал магазины, притворяясь матерью с ребенком

В Красноярске поймали вора, который переодевался в женщину и с детской коляской ходил по магазинам, совершая кражи. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Сначала в полицию обратились несколько представителей магазинов детских товаров. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к кражам причастна женщина. Она ходила по торговому залу, складывала в детскую коляску игрушки и покидала магазин.

В одном из случаев дело происходило в супермаркете, где молодая мать взяла 33 бутылки коньяка и продукты и вывезла их беспрепятственно, спрятав в коляске. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступления совершал 21-летний мужчина.

«Он признался в содеянном и пояснил, что увидел в одном из фильмов, как герои для совершения преступления переодевались в женскую одежду, и решил попробовать такой способ. Для изменения своей внешности мужчина приобрел парик, женскую одежду и детскую коляску. Общий ущерб составил 164 тысячи рублей», – сообщили в полиции. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное.

Красноярск, Зоя Осколкова

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