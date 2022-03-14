Пенсионера осудили за смерть девушки, снимавшей у него квартиру

74-летний житель Алтайского края был осужден за смерть девушки, которая арендовала у него жилье. Квартиросъемщица погибла от удара током.

Как установили следователи, владелец квартиры в Рубцовске, достоверно зная, что электрическая розетка в ванной не имеет заземления, организовал подключение воды к водонагревателю и не обеспечил его техническое обслуживание. В результате 18-летняя девушка, которая снимала жилье, получила удар током и погибла.

Уголовное дело было возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Пенсионер свою вину не признал.

Суд приговорил владельца недвижимости к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»