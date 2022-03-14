В эфире программы «Время» появилась девушка с пацифистским плакатом. Начата проверка

В студии «Первого канала» во время выпуска новостей за спиной ведущей Екатерины Андреевой выбежала девушка с плакатом пацифистского содержания. В пресс-службе канала сообщили, что проводится проверка данного инцидента, – сообщает РИА Новости.

«В прямом эфире программы «Время» действительно случился инцидент с посторонней в кадре, ведется служебная проверка», – сообщили в пресс-службе канала.

Москва, Иван Бабурин

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