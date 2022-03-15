На складе концерна «Калашников» произошел пожар

В Ижевске загорелся склад, располагающийся на территории концерна «Калашников». Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Известно, что пожар произошел на улице Совхозная. Склад принадлежит концерну, на нем хранились резинотехнические изделия.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пока нет информации о пострадавших и причинах пожара, передает РИА «Новости».
Ижевск, Зоя Осколкова
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