Украина вновь нанесла ракетный удар по мирному городу в ДНР

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что украинские войска вечером во вторник, 15 марта, обстреляли ракетой из комплекса «Точка-У» микрорайон Макеевки, – сообщает РИА Новости.

В сообщении СЦКК говорится: «По предварительной оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов. По меньшей мере четыре человека, среди которых двое детей, пострадали после обстрела ДНР».

В сообщении СЦКК также отмечается, что ПВО республики удалось перехватить ракету, в результате чего в Макеевке упали ее обломки.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли центр Донецка кассетной ракетой из «Точки-У». Ее также сбило ПВО. В результате атаки в Донецке погиб 21 человек, еще 37 пострадали, 23 из них госпитализировали.

Ранее во вторник, 15 марта, президент России Владимир Путин обратил особое внимание главы ЕС Шарль Мишель, что руководство Евросоюза проигнорировало преступную и бесчеловечную акцию украинских военных – ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Донецк, Иван Бабурин

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