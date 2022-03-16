На Кубани 35 тысяч жителей остались без тепла из-за аварии

Около 35 тысяч жителей Краснодара остались без отопления из-за аварии на газовой трубе. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Утечка газа на магистральной газовой трубе высокого давления произошла накануне около восьми часов вечера между улицей генерала Трошева и поселком Плодородный. В результате было без тепла остались дома по улице Московской и в микрорайоне Губернский.

В общей сложности отопление было отключено в 150 многоквартирных домах, в которых проживают около 35 тысяч человек. При этом ночью в столице Кубани были заморозки, а температура воздуха опускалась до -3 градусов.

Ремонтно-восстановительные работы проводит АО «Краснодаргоргаз».

Краснодар, Зоя Осколкова

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