На Кубани 35 тысяч жителей остались без тепла из-за аварии

Около 35 тысяч жителей Краснодара остались без отопления из-за аварии на газовой трубе. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Утечка газа на магистральной газовой трубе высокого давления произошла накануне около восьми часов вечера между улицей генерала Трошева и поселком Плодородный. В результате было без тепла остались дома по улице Московской и в микрорайоне Губернский.
В общей сложности отопление было отключено в 150 многоквартирных домах, в которых проживают около 35 тысяч человек. При этом ночью в столице Кубани были заморозки, а температура воздуха опускалась до -3 градусов.
Ремонтно-восстановительные работы проводит АО «Краснодаргоргаз».
Краснодар, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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