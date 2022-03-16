российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 марта 2022, 14:20 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Мордовии обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой

Сотрудники спецслужб обнаружили в Саранске тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Схрон находился на чердаке нежилого многоквартирного дома и был замаскирован строительным мусором. В тайнике нашли пистолет «Вальтер», револьвер, обрез ружья ИЖ, самодельное взрывное устройство, более 300 патронов различного калибра, а также ударно-спусковой механизм ружья неустановленной модели.

По мнению правоохранителей, обнаруженный схрон принадлежал одному из преступных сообществ Саранска. Предполагается, что бандиты прятали здесь оружие в 2010-2011 годах.

В настоящее время устанавливаются личности владельцев оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Саранск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,