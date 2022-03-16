В Мордовии обнаружили схрон с оружием, боеприпасами и взрывчаткой

Сотрудники спецслужб обнаружили в Саранске тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатым веществом. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Схрон находился на чердаке нежилого многоквартирного дома и был замаскирован строительным мусором. В тайнике нашли пистолет «Вальтер», револьвер, обрез ружья ИЖ, самодельное взрывное устройство, более 300 патронов различного калибра, а также ударно-спусковой механизм ружья неустановленной модели.

По мнению правоохранителей, обнаруженный схрон принадлежал одному из преступных сообществ Саранска. Предполагается, что бандиты прятали здесь оружие в 2010-2011 годах.

В настоящее время устанавливаются личности владельцев оружия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Саранск, Зоя Осколкова

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