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Среда, 16 марта 2022, 14:20 мск

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В США аллигатор забрался в школьный бассейн

В США аллигатор забрался в бассейн и помешал тренировке школьной команды пловцов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Инцидент произошел в частной школе Монверде в округе Лейк. Полицейским позвонили сотрудники и заявили, что рептилия плавает в бассейне и не собирается покидать его.

Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили метрового аллигатора. Они подтянули животное к краю бассейна специальным крюком, изловили его и замотали челюсти скотчем, чтобы он не мог причинить вреда. Затем аллигатора вывезли к озеру Апопка, где освободили от скотча и выпустили в воду.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Тампа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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