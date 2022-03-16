В Японии в районе Фукусимы произошло землетрясение

Главное метеорологическое управление Японии в среду, 16 марта, сообщило, на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима что произошло землетрясение, – сообщают СМИ.

Мощность землетрясения оценивается в 7,3 балла. В префектуре Мияги отмечено цунами высотой один метр. Объявлена угроза цунами. Сообщается, что очаг залегал на глубине 60 километров.

Согласно данным энергетической компании TEPCO, в результате землетрясения более двух миллионов домовладений, в том числе свыше 700 тысяч в Токио, остались без электроэнергии.

Отключения электричества зафиксированы примерно в 2,099 миллиона домовладений, из них 703,3 тысячи – в Токио, 218 тысяч – в префектуре Тиба, 307 тысяч – в префектуре Канагава, 298 тысяч – в префектуре Сайтама.

Землетрясение произошло в 23.36 (17.36 мск.). Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Токио, Иван Бабурин

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