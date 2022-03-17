В Туве в детском доме произошла вспышка инфекции

В Туве проводится проверка по факту отравления 12 воспитанников дома ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следователей, первые маленькие пациенты поступили в больницу 7 и 10 марта. У девочек возрастом один год и девять месяцев выявили ротавирусную инфекцию. Затем астровирус и ротавирус обнаружили еще у 10 воспитанников.

Кроме того, ротавирус без симптомов заболевания был выявлен и у сотрудников дома ребенка: повара и уборщицы. Состояние всех детей медики оценивают как удовлетворительное.

Следователи осмотрели помещения в детском доме, изъяли документацию для установления тяжести вреда здоровью детей, назначили судебно-медицинские экспертизы. Специалисты эпидемиологической службы устанавливают источник и причины заражения.

Кызыл, Зоя Осколкова

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