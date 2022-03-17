Грузовое судно потерпело бедствие в Персидском заливе

Судно, принадлежащее компании из ОАЭ, потерпело бедствие у берегов Ирана. В воде оказали по меньшей мере 30 человек, которые ждут спасения. Об этом сообщают местные СМИ.

Как рассказали прессе в управлении портов и судоходства иранской провинции Бушер, кораблекрушение произошло примерно в 50 км от Ассалуйе. Судно перевозило транспортные средства.

В настоящее время проводится спасательная операция. Предположительно, в воде оказались 30 членов экипажа. Они успели надеть спасательные жилеты и ждут помощи. Первое судно, отправившееся к месту крушения, также потерпело бедствие. Власти хотят задействовать вертолет.

Точно неизвестно, что стало причиной ЧП. Вероятно, это могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

Тегеран, Зоя Осколкова

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