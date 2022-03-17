Житель Красноярска «заминировал» собственную квартиру

В Красноярске задержали мужчину, которые сообщил о заложенной в квартире бомбе. Как оказалось, жилье принадлежало самому лжеминёру. Об этом сообщает «МВД.Медиа».

В дежурную часть позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из квартир в доме в Октябрьском районе он разместил опасный предмет. На место происшествия приехали полицейские, но предметов, представляющих опасность, они не обнаружили.

Расследование показало, что о «минировании» сообщил 33-летний мужчина, проживающий по этому адресу. Звонок он совершил из хулиганских побуждений и стал фигурантом уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавили правоохранители.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»