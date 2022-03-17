Житель Нижнего Новгорода украл из зоопарка беркута на замену пропавшему попугаю

В Нижнем Новгороде задержали похитители хищной птицы из частного зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Кража была совершена в ночь на 16 марта. Мужчина забрался на крышу вольера, вырезал часть металлической сетки и забрал беркута.

Задержать похитителя удалось охране зоопарка. Злоумышленника передали правоохранителям. Дома у подозреваемого обнаружили украденную птицу и вернули ее владельцам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). На допросе задержанный заявил, что раньше у него жил попугай, который случайно улетел, поэтому он решил завести другую птицу.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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