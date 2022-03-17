Байден снова оскорбил президента России

Президент США Джо Байден в четверг, 17 марта, на ежегодном обеде «друзей Ирландии», назвал российского лидера Владимира Путина «чистейшим головорезом», – сообщают СМИ.

Байден во время своего выступления, которое транслировалось в программе «60 минут», заявил: «Сейчас у вас есть Ирландия с Великобританией и другой публикой, выступающей все вместе против смертоносного диктатора, и чистейшего головореза, который ведет аморальную войну против народа Украины».

Очередное оскорбление в адрес президента России прозвучало, когда Байден отмечал вклад ирландцев в противодействие российской военной спецоперации на Украине.

Вашингтон, Иван Бабурин

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