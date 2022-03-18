Красноярская школьница пыталась продать маленькую племянницу

Школьница разместила в мессенджере объявление о продаже двухлетней девочки и указала ее имя и фамилию. Полиция выяснила, что малышка проживает в п. Кочергино Красноярского края вместе с мамой, бабушкой и 13-летней тетей.

«В квартире проживает мать с двумя дочерями 1998 и 2009 года рождения. У старшей дочери имеются трое малолетних детей 2016, 2020 и 2021 года рождения. Визуальный осмотр квартиры показал, что дети проживают в неблагоприятных условиях», – рассказали в краевом УМВД.

Школьнице приходилось часто присматривать за двухлетней племянницей, и она разместила объявление о ее продаже. Теперь полиция выясняет, при каких обстоятельствах и с каким мотивом подросток решила написать объявление. Прокуратура края взяла проверку на контроль и даст правовую оценку полноте и своевременности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее семья не состояла на учете в ОВД. Сейчас решается вопрос о подключении к работе с семьей всех субъектов профилактики.

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