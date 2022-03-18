В Сочи у пассажирского самолета загорелся двигатель

В международном аэропорту Сочи произошло возгорание двигателя у самолета. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Инцидент произошел с бортом авиакомпании «Нордвинд» во время подготовки к противообледенительной обработке. В результате пришлось отложить перелет в Оренбург, который должен был совершить загоревшийся самолет.
Пассажиров вернули в терминал, предоставили им воду и питание, а затем отправили в пункт назначения резервным бортом.
Отмечается, что пострадавших не было.
Сочи, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube