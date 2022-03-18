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Пятница, 18 марта 2022, 16:18 мск

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В Казани поймали кошку-наркокурьера

В Казани поймали кошку, пытавшуюся пронести на территорию колонии наркотики, сообщает пресс-служба УФСИН России по Татарстан.

Сотрудники ИК-19 задержали пушистого наркокурьера накануне. Животное обнаружили работники отдела безопасности исправительного учреждения при обходе прилегающей территории.

На шее у черной кошки был ошейник, внутри которого спрятали порошок белого цвета и комкообразное вещество растительного происхождения общей массой около пяти граммов. Экспертиза показала, что в ошейнике спрятали гашиш и метилофедрон. Возбуждено уголовное дело.

Казань, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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