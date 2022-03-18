В Норвегии в ходе учений НАТО разбился военный самолет

К югу от норвежского города Бодо потерпел крушение американский военный самолет с экипажем из четырех человек, – сообщает издание NRK со ссылкой на спасательную службу.

«Самолет принимал участие в крупных учениях НАТО Cold Response. Судьба экипажа пока остается неизвестной. Согласно плану, он должен был приземлиться около 18:00 (20:00 мск.), однако пропал с радаров. Позднее было обнаружено предположительное место крушения воздушного судна», – сообщает NRK.

В районе авиакатастрофы наблюдаются сложные погодные условия, передало NRK. К месту происшествия выдвинулись спасательная служба.

Осло, Иван Бабурин

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