В Тунисе в железнодорожной аварии пострадало около ста человек

В столице республики Тунис городе Тунисе в понедельник, 21 марта, в результате столкновения двух поездов пострадали 95 человек, – сообщает Anadolu Agency.

Представитель Национального управления гражданской защиты Туниса Моэз Треа заявил, что «пострадавшие в результате столкновения доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Тунисские железные дороги начали расследование для выяснения причин столкновения».

«О погибших в аварии не сообщается», – сообщает агентство Anadolu.

Тунис, Иван Бабурин

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