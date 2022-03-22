На нижегородской нефтебазе загорелся бензовоз

В Нижегородской области произошел пожар на нефтебазе, там загорелся бензовоз. Губернатор региона объявил о формировании оперативного штаба.
Сообщение о возгорании на территории частной нефтебазы в Промышленном районе Кстова поступило около девяти утра. На место были направлены пожарно-спасательные подразделения – 28 человек и восемь единиц техники.
В региональном управлении МЧС уточнили, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Информация оперативная, подлежит уточнению.
Как написал глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале, на место выехал его заместитель Петр Банников. «Формируем оперативный штаб», – отметил губернатор.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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