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Вторник, 22 марта 2022, 17:17 мск

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На стройке в Красноярске погибли двое рабочих

Два человека погибли на стройке в Красноярске. Они находились в подъемнике, который рухнул с высоты. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в микрорайоне «Тихие зори» в Свердловском районе города сегодня днем. При проведении высотных работ на уровне 10 этажа жилого дома упал фасадно-механический подъемник с рабочими.

«В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, один работник госпитализирован в медицинское учреждение», – сообщает надзорное ведомство.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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