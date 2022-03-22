На стройке в Красноярске погибли двое рабочих

Два человека погибли на стройке в Красноярске. Они находились в подъемнике, который рухнул с высоты. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в микрорайоне «Тихие зори» в Свердловском районе города сегодня днем. При проведении высотных работ на уровне 10 этажа жилого дома упал фасадно-механический подъемник с рабочими.

«В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, один работник госпитализирован в медицинское учреждение», – сообщает надзорное ведомство.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»