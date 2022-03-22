Скорая увезла пятерых школьниц с уроков в башкирской школе

Пять учениц восьмого класса попали в больницу прямиком из учебного класса в одной из школ в Стерлитамаке. Девочкам стало плохо во время урока.

Инцидент случился днем 21 марта. В школу вызвали скорую помощь, и всех пятерых учениц в тяжелом состоянии увезли в больницу. Врачи оказали им всю необходимую помощь, жизни школьниц больше ничего не угрожает, но еще не все пришли в сознание.

Следственный комитет проверяет обстоятельства происшествия. Предварительно установлено, что девочки вместе приняли какой-то препарат в немедицинских целях.

«Проводится проверка по факту отравления неустановленным веществом пятерых школьниц 14 и 15 лет. Следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», – рассказали в управлении СКР в Башкирии.

Стерлитамак, Наталья Рязанова

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