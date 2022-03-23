В селе на Алтае обнаружили тайник с боеприпасами и порохом

Сотрудники пограничной службы обнаружили в Республике Алтай тайник с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.
Схрон был организован в селе Коргон. В тайнике, вкопанном в землю во дворе частного дома, нашли около полкилограмма пороха, оружейную дробь, порядка 30 гильз 16 калибра, свыше полусотни капсюлей, а также приспособления для изготовления патронов. Боеприпасы изъяли.
Пограничники не обнаружили документов, которые был подтвердили законность хранения боеприпасов и взрывчатых веществ.
Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Горно-Алтайск, Зоя Осколкова
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