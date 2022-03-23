Легковушка влетела в грузовик на Кубани: погибли 4 человека (ФОТО)

Четыре человека погибли и еще один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузового автомобиля в Каневском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Смертельное ДТП случилось в ночь на среду, 23 марта, на 123 километре автодороги Краснодар – Ейск.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, не предоставив на перекрестке преимущество в движении грузовому тягачу Mercedes-Benz, допустил с ним столкновение», – говорится в сообщении.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В результате аварии погибли 4 человека, находившиеся в легковушке, еще одна пассажирка госпитализирована. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Краснодар, Наталья Петрова

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