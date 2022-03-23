В Нижнем Новгороде СКР расследует убийство семьи с двумя детьми

Семья из четырех человек найдена мертвой в квартире дома на улице Минина в Нижнем Новгороде. Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства их смерти. По данным СМИ, погибшие – директор компании «Медстом» Василий Мельников, его жена и двое детей.

Погибших утром 23 марта нашла няня. Младшего мальчика она нашла на диване, а главу семейства – в ванной. Прибывшие криминалисты обнаружили у всех погибших ножевые раны, сообщили в прокуратуре региона.

«Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Погибшие: мужчина в возрасте 43 лет, его жена – 41 год, дети десяти и четырех лет», – уточнили в СКР.

Прокуратура поставила следствие на контроль. Среди прочих следователи проверяют версию о том, что бизнесмен убил своих близких, а после совершил суицид, передает телеграм-канал Shot.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

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