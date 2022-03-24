На шахте в Кузбассе произошел обвал

В Кемеровской области произошел выброс газа с обрушением породы на шахте «Осинниковская». Предположительно, под завалами находится горнорабочий. Прокуратура проводит проверку.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), в шахте в момент ЧП находилось 119 человек, всех вывели на поверхность, кроме одного. Вероятно, рабочий остался под обломками. Проводится поисково-спасательная операция.

В областной прокуратуре уточнили, что обрушение произошло при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере. «Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего», – добавили в надзорном ведомстве.

На место также выехали и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники. Проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Кемерово, Зоя Осколкова

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