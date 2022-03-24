В Альметьевске собаки принесли хозяевам человеческую голову

Собаки в Альметьевске принесли хозяевам странную находку – человеческую голову. Эксперты установили, что часть тела пропавшего в прошлом году парня.

Владельцы животных сообщили о находке в полицию, и правоохранители забрали голову на экспертизу. Предварительно, часть тела принадлежала 19-летнему местному жителю, который пропал в декабре прошлого года. Его поисками занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и сообщили, что парень погиб, передает «Вести.ру».

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Назначены экспертизы для определения причины смерти и обстоятельств отделения головы.

Альметьевск, Наталья Рязанова

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