Летевший в Благовещенск А321neo вынужденно сел в Иркутске из-за неполадки

Самолет Airbus А321neo авиакомпании «Сибирь» (S7), выполнявший рейс Новосибирск – Благовещенск, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Причина – срабатывание датчика падения давления масла в двигателе, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Лайнер совершил благополучную посадку в Иркутске в 3:51 местного времени, передает «Интерфакс». На борту находились 200 пассажиров. В 9:23 пассажиры вылетели в Благовещенск резервным бортом.

Иркутск, Наталья Петрова

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