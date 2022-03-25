Пять человек стали жертвами лобового столкновения Audi и грузовика на Ставрополье

Пять человек погибли при лобовом столкновении автомобиля Audi A7 с грузовым КамАЗом в Ставропольском крае. Среди жертв восьмимесячный ребенок. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Авария произошла 24 марта около 22.00 неподалеку от поселка Затеречный Нефтекумского района, сообщает региональный полицейский главк. Водитель иномарки допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.

От полученных травм на месте ДТП скончались водитель и четыре пассажира Audi.

По факту смертельной дорожной аварии полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)", сообщает краевая прокуратура.

Надзорное ведомство проводит проверку в связи с ДТП. «В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении.

Добавим, что авария произошла в условиях непогоды – шел мокрый снег.

Ставрополь, Наталья Петрова

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